¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¡Ö¥È¥è¥¿¡×¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÄÂç¿Íµ¤¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×¤¤¤ÞÇã¤¦¤Ê¤é¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¡©¡È·î¤Ë1Âæ¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¡ÉYouTuber¤¬ËÜµ¤¤Ç¤¹¤¹¤á¤ë¡Ú¸·Áª3Âæ¡Û¤È¤½¤ÎÍýÍ³
·î¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¸½ºß20Âæ°Ê¾å¤Î¥¯¥ë¥Þ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ®¼Ô¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Î1¤Ä¤Ë¡Ö¥ê¥»¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉ®¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤À¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡×3Âæ¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æ±»á¤ÎÃø½ñ¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö·î¥¤¥Á¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡×¤Î»ä¤¬Çã¤¦¤Ê¤é¥³¥ì¡ª
°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë²¿¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¤½¤³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬Çã¤¦¤Ê¤é¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¡ª¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¼ïÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¤É¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤«¤â²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¬Àµ²ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤ä·ÐºÑ¾õ¶·¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö·î¥¤¥Á¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤òÇã¤¦¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î»ä¤¬Çã¤¦¤Ê¤é¥³¥ì¡ª¡×¤È¤·¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ÛÏÀ¤ÏÇ§¤á¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹ñ»ºSUV¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ
¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬°ìÈÖÂæ¿ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤«¤é¥é¡¼¥¸SUV¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤¤½ç¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â¾®²ó¤ê¤¬¤¤¯¡ª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥¹¥º¥¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¤Þ¤º¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î1ÂæÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤½ç¤Ç¥¹¥º¥¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¥é¥¤¥º¤ä¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¥í¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Î¼Á´¶¤¬¹â¤¯¡¢ÁõÈ÷¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤ÎÁ´Ä¹¤Ï¥é¥¤¥º¤ÈÆ±¤¸3995Ð¤Ç¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Åª¤Ë¤ÏA¥»¥°¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦°ìÈÖ¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÁ´Éý¤Ï1765Ð¤ÈB¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Ë¤âÇ÷¤ë¥ï¥¤¥É¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹â¤Ï1550Ð¤È¡¢¹â¤µÀ©¸Â1550Ð¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤â¼ý¤Þ¤ë¥µ¥¤¥º¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Î½»´Ä¶¤Ë¤âÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¹â¤µ1550Ð¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È°Ê²¼¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥ÀCX-3¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢CX-3¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë10Ç¯Áª¼ê¤ÇÌÜ¿·¤·¤µ¤â¤Ê¤¯¡¢¥ê¥»¡¼¥ëÌÌ¤Ç¤â¿ä¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤ÇÍîÁª¡£¼Á´¶¤ÏCX-3¤âÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡£¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸å½Ò¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¯¥é¥¹¤Î¼Ö¼ï¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤ä¤ä³ä¹â¤À¤¬¡ÄÃÍÃÊ°Ê¾å¤Î¡Ö½¼¼Â¤·¤¿ÁõÈ÷¡×
¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï1.5ℓ¤ÎÄ¾Îó4µ¤ÅûNA¥¨¥ó¥¸¥ó¢¨1¤Ë¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¢¨2¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿¤â¤Î1¼ïÎà¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥é¥¤¥º¡¢¥í¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ï1.0ℓ3µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¿¡¼¥Ü¤È1.2ℓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Ï1.5ℓ3µ¤ÅûNA¥¨¥ó¥¸¥ó¤È1.5ℓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥óÆ±»Î¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¼Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡Ä¾Îó4µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡§¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤¬1Îó¤Ë4ËÜÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤Ç¡¢º®¹çµ¤¤Ø¤ÎÃå²Ð¤È·ã¤·¤¤¥Ô¥¹¥È¥ó±¿Æ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3µ¤Åû¤è¤ê¤â¿¶Æ°ÌÌ¤ÇÍÍø¡£
¢¨2¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÅÅÆ°µ¡¡Ê¥â¡¼¥¿¡¼¡Ë¤Î½ÐÎÏ¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤¬ÅÅÆ°²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¥»¥ë¤¬²ó¤ë²»¤È¿¶Æ°¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ç¥é¥°¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
Áö¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥¤¥Õ¥È¾ù¤ê¤Î¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÂ®¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ì¥ó¥¸¥í¡¼¥Ð¡¼¥¤¥ô¥©¡¼¥¯¤ò¾®¤µ¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥é¥¤¥ÈÎà¤ÏÁ°¸å¤È¤â¥Õ¥ëLED¤È¡¢¥¹¥º¥¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤³¤½ºÇ¶á¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤ä¤ä¸Å½¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ü¥ë¥É¡¼¤È¤¤¤¦¥ï¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¤òÇÛ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ä¡¢¹çÀ®Èé³×¡Ê¤´¤¦¤»¤¤¤Ò¤«¤¯¡Ë¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼ÅÉÁõ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÇºà´¶¤â¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¡£
¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤ÏFF¢¨3¤Ç254.1Ëü±ß¤«¤é¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤ä¤ä³ä¹â¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤äÃÖ¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢Á´Êý°Ì¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤9¥¤¥ó¥Á¥á¥â¥ê¡¼¥Ê¥Ó¤Þ¤ÇÉ¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ê¤Î¤ò¹Í¤¨¤ì¤ÐÂÅÅö¤È»×¤¨¤Þ¤¹¡£·çÅÀ¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£
¢¨3¡¡FF¡§¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¡¢Á°Êý¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤ÆÁ°¤Î¼ÖÎØ¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¼ÖÎ¾¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡£
¸åÉôºÂÀÊ¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤ä¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Á´Ä¹4m°Ê²¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬A¥»¥°¥á¥ó¥È¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È±¿Å¾»Ù±ç¤¬½¼¼Â¡ª¡Ö¥È¥è¥¿¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
¼¡¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤¬B¥»¥°¥á¥ó¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ä¤â²áµî¤Ë2²ó¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥µ¥¤¥º¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´Éý¤¬1.8m¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
2024Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÆâÁõ¤Î¼Á´¶¤â°ìÉô¸þ¾å¤·¡¢¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´ÁõÈ÷¤â³È½¼¤·¤¿¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ï¡¢¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÃæ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ°Êý¤Î¼ÖÎ¾¤ËÄÉ½¾¤·¤Æ15Ò¡¿h¤Þ¤Ç¸ºÂ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±¿Å¾»Ù±ç¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ø¤Î¿ÊÆþÂ®ÅÙ¤¬Â®¤¹¤®¤ë¾ì¹ç¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¸ºÂ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ï¸ºÂ®¤È²óÈò¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°À©¸æ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥°¥ì¥â¥Î¤ÎÁõÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥È¥è¥¿¼Ö¤Ç¤Ï¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä±¿Å¾»Ù±ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÀÊ¤¬¶¹¤¤¤³¤È¤È¡¢¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¼þ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸Å½¤¤¤Î¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¤·¡¢Áö¤ê¤âÎÉ¤¤¤·¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¥ª¥¹¥¹¥á¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¡×¤Ç¤¹¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤é¤·¤¤¹¥Ç³Èñ¤È¡¢ÅÅÆ°´¶¤Î¶¯¤¤Áö¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¥»¡¼¥ë¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖGR-SPORT¡×¤ä¡ÖZ¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤Ê¤É¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉZ¡×¤¬ÁõÈ÷¤È²Á³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶îÆ°Êý¼°¤Ï¹ßÀãÃÏ°è¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í°Ê³°¤Ë¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç°Â²Á¤ÊFF¤ò¿ä¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¡ª¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¡×¤ÎÌ¥ÎÏ
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢B¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ç¤â¹âµé¤ÊSUV¤È¤Ê¤ë¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤Ç¤¹¡£
LBX¤Ï¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎSUV¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò¶¦Í²½¤¹¤ë¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¼Â¤Ë100Ëü±ß°Ê¾å¤â¹â¤¤ÃÍÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¬¥ï¤òÊÑ¤¨¤¿¤À¤±¤È¤Ï»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡¢Æâ³°Áõ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¼ê¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾è¤êÈæ¤Ù¤ì¤Ð¤¿¤·¤«¤Ë²Á³Êº¹Ê¬¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾»Ù±ç¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç½ÂÂÚÃæ¤Ë¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¥É¥é¥¤¥Ö¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤âÀäÌ¯¤Ç¡¢¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤Ç¤ÏÁ´¹â¤¬1580Ð¤ÈÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î1550ÐÀ©¸Â¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢LBX¤ÏÆüËÜ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¢¨4¤ò¼è¤ê¡¢¹â¤µ¤ò1545Ð¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ë½»¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·çÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁõÈ÷ÌÌ¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¢¨4¡¡¥·¥ã¡¼¥¯¥Õ¥£¥ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡§¥¯¥ë¥Þ¤Î¥ë¡¼¥Õ¸åÊý¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥á¤Î¥Ò¥ì¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÎÉôÉÊ¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÎÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡£
Ê£¿ô¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖLBX¡×¡ÄÁª¤ÖºÝ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï
¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä½õ¼êÀÊ¥Ñ¥ï¡¼¥·¡¼¥È¡¢ÅÅÆ°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Á¥ë¥È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¢¨5¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¢¨6¤Ê¤É¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¼Ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬LBX¤Ë¤ÏÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨5¡¡ÅÅÆ°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Á¥ë¥È¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§ÅÅÆ°¤Ç¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÁ°¸å¾å²¼¤Î°ÌÃÖÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢¨6¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¡§¥ê¥¢¥¬¥é¥¹¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê¸åÊý¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤È°ã¤¤¡¢²ÙÊª¤Ê¤É¤Ç»ë³¦¤¬¼×¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¸åÊý¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¡£
¥Ü¥Ç¥£¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ÏºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤Î1¤Ä¤È¹Í¤¨¤ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹LBX¤ÏÍýÁÛ¤Ë¶á¤¤¡Ö¾®¤µ¤Ê¹âµé¼Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁõÈ÷¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î²þÎÉ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
LBX¤Ë¤Ï¡¢1.5ℓ¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÂ¾¤Ë¡¢MORIZO RR¤È¤¤¤¦Ä¾Îó3µ¤Åû1.6ℓ¥¿¡¼¥Ü¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Û¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
GR¥ä¥ê¥¹¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹ÈÇ¤È¤â¸À¤¨¤ë¤³¤ÎMORIZO RR¤Ë¤Ï¡¢8Â®AT¡Ê¥ª¡¼¥È¥Þ¼Ö¡Ë¤È¡¢¹ñÆâ¥ì¥¯¥µ¥¹½é¤È¤Ê¤ë6Â®MT¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁö¤ê¤Ï304ÇÏÎÏ¡¦400Nm¡Ê¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¤â4ËçÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢SUV¤Ç¡¢Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤âÆþ¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢MT¤Þ¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âìÔÂô¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·Çã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤ËÇã¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎLBX¤Ç¤Ï¡¢¡ÖELEGANT¡×¡ÖCOOL¡×¡ÖRELAX¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ°Â²Á¤Ê¡ÖELEGANT¡×¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ì¡¼¥É´Ö¤Ç¤ÎÁõÈ÷ÌÌ¤Î°ã¤¤¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢É½Èé¤Ê¤É¤ÎÁÇºà¤Î°ã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í½»»¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹¥¤¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¤òÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¹ßÀãÃÏ°è¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¤ÏFF¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¥¹¥º¥¡¡¥Õ¥í¥ó¥¯¥¹ ½ÐÅµ¡§¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï¥È¥è¥¿¡¡¥ä¥ê¥¹¥¯¥í¥¹ ½ÐÅµ¡§¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï¥ì¥¯¥µ¥¹¡¡LBX ½ÐÅµ¡§¡ØÂ»¤·¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÇã¤¤Êý¡×ÂçÁ´¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¥ï¥ó¥½¥¯Tube
¥¯¥ë¥ÞÇã¤¦¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¿¥Ö¥í¥°´ÉÍý¿Í