鈴木亮平主演の映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』製作委員会が、7月13日、公式Xを更新。劇中に地震を描写するシーンや地震発生を知らせる警報音が含まれているとして、観客へ注意を呼びかけた。Xアカウントでは《本映画では、地震を描写するシーンがございます。またその際、地震発生を知らせる警報音が流れます》と説明。劇中で使用される警報音は架空のもので、実際の緊急地震速報のアラートとは異なるが、