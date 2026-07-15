アメリカニューヨーク州は州内での大規模なデータセンターの建設を最長1年間、停止すると発表しました。電気代の高騰など市民生活に悪影響がでる恐れがあるためで、全米の州では初の措置だとしています。ニューヨーク州のホークル知事は14日、50メガワット以上の大規模データセンターの建設の許認可を最長1年間、停止する命令に署名しました。データセンターはAIの進展によって建設需要が急増していて、周辺地域では経済効果の点