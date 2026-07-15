千葉県柏市の病院で入院していた75歳の男性の点滴のチューブに排せつ物を混入して殺害したとして看護師の51歳の女が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、看護師の古川美由紀容疑者（51）です。警察によりますと、ことし1月30日午前4時ごろ、柏市の「柏たなか病院」に入院していた茨城県取手市の会田栄次さん当時75歳に対し投与されていた点滴の延長チューブに排せつ物を混入し、翌日の夜、死亡させた疑いが持たれています