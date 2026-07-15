大相撲名古屋場所４日目（１５日、ＩＧアリーナ）東前頭５枚目・宇良（木瀬）が西同５枚目・欧勝馬（鳴戸）を上手出し投げで下し、初白星を挙げた。取組前には前代未聞のハプニングがあった。幕内土俵入りの間に火災報知機が作動し、館内放送が途絶えた。土俵入りする力士を紹介するアナウンスも流れなくなり、土俵下で出番を待っていた宇良も「（拍子）木も鳴らなくて、ちょっと戸惑いはありました」と率直に語った。