◇パ・リーグ楽天3―2オリックス（2026年7月15日楽天モバイル）楽天・前田健太投手(38)が7回4安打2失点も、あと1勝に迫っていたNPB100勝目は、次回登板までお預けとなった。5回には先頭の来田の強烈なライナーが首を直撃するアクシデント。試合後、前田は「大丈夫です、強いんで。ひやっとはしてないですよ、当たった瞬間に大体分かるので、大丈夫です」と振り返った。投球への影響については「当たった瞬間はちょっと