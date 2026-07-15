ロシア連邦保安庁(FSB)第16センターに関連する攻撃者が、世界各地でルーターに不正アクセスして通信やエネルギーなどの重要インフラを狙い続けているとして、アメリカ国家安全保障局(NSA)、サイバーセキュリティ・社会基盤安全保障庁(CISA)、連邦捜査局(FBI)など13カ国の19機関が共同勧告を発表しました。Improve Router Hygiene to Protect Against Russian State-Sponsored Targeting | CISAhttps://www.cisa.gov/news-events/cy