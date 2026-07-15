『第175回直木賞』の受賞作が15日に発表され、オードリー若林正恭さん（47）の『青天』は、受賞とはなりませんでした。■初の長編小説『青天』で直木賞にノミネート若林さんが手がけた『青天』は、高校の弱小アメリカンフットボール部を引退した主人公が、自分の不甲斐なさを乗り越えようともがき、再びアメフトと向き合う姿を描いた青春小説。本作が初の長編小説で累計発行部数29万部（出版社発表）を記録しています。若林さん