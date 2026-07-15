イングランドとウェールズの境界上空に「I'm bored（退屈だ）」と読める航跡が浮かび上がった/Flightradar24（CNN）2時間のテスト飛行の最中に暇をもてあましたとみられる航空機のパイロットが、いたずら半分に「I'm bored（退屈だ）」の文字を英国の上空に描き出した。高度約1100フィート（335メートル）の上空に描かれたこの文字は、航空機追跡サイトの「フライトレーダー24」が現地時間の11日午前にとらえた。追跡データによる