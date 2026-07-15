アメリカ中央軍がイランに対する海上封鎖を再開した一方で、イランが報復攻撃に踏み切り、双方の攻撃の応酬は一段と激しくなっています。アメリカ中央軍は、日本時間15日午前5時からイランに対する海上封鎖を再開しました。また、トランプ大統領はホルムズ海峡を通過する船舶に対し、安全確保の対価として、輸送する貨物の20％に相当する額を徴収する方針を示していましたが、14日、この考えを撤回し、湾岸諸国との投資協定を進め