お笑いトリオ「パンサー」尾形貴弘(49)がまさかのソロ歌手デビューをすることが15日、発表された。音楽レーベル「ユニバーサルシグマ」からメジャーデビューし、7月29日にデジタルシングル「サンキューロック!!」を配信リリースする。ユニバーサルミュージックの公式サイトで「芸人パンサー尾形が、歌手としてメジャーデビューすることが発表された。7月29日(水)に配信される『サンキューロック!!』は、パンサー尾形自身が作詞