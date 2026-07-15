ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > 森保ジャパン、4年前にスペインへ勝てた事実…SNS上で再燃「マジでヤ… 北中米ワールドカップ スペイン代表 ネットで話題 スポーツニュース・トピックス サッカー日本代表 サッカーダイジェストWeb 森保ジャパン、4年前にスペインへ勝てた事実…SNS上で再燃「マジでヤバい」 2026年7月15日 9時32分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北中米W杯準決勝でスペインがフランスに2−0で快勝し決勝進出を果たした 無敗記録37試合で無敵艦隊が16年ぶりの決勝へ、EURO2024に続く快進撃 4年前にそのスペインを撃破した日本代表の偉業を改めて称える声がSNSで溢れている 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/15 12:47 ヤマルに翻弄されPKを献上したディーニュを仏大手紙が厳しく批判 記事時間 07/15 12:02 スペインのオルモがイニエスタ伝説の包囲網シーンを再現 記事時間 07/15 11:05 日本戦で物議のバルトン主審がW杯準決勝を担当、ファンに既視感