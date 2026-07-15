サイバー攻撃でシステム障害が発生しているニチレイは、一部の拠点で復旧の見込みがたったとして、17日から順次、冷凍食品の出荷業務などを再開すると発表しました。ニチレイの物流をめぐっては、13日午前6時50分ごろ、不正アクセスによるシステム障害が発生し、冷凍食品の出荷業務などに影響が出ています。ケンタッキーやくら寿司などの商品に欠品が出るなど影響が生じていて、ケンタッキーでは店舗によって臨時休業の可能性も発