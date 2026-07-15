ニチレイのシステム障害の影響でケンタッキー・フライド・チキンでは、食材が届かなかったり遅れが生じる事態となっています。小売り大手のイオンやくら寿司にも影響が拡大しています。サクッとした衣に秘伝のスパイスが香るチキンが代名詞の「ケンタッキー・フライド・チキン」。多くの人に愛されるケンタッキーの一部の店舗で、営業できなくなる事態に見舞われています。15日午後、東京・世田谷区内の店の店頭には、「必要な食材