TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が15日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）。自身の体調不良をめぐり、星野源から連絡を受けたことを明かした。安住アナは13日の同番組を体調不良のため欠席。翌14日に復帰し、番組で「上唇が急に蜂に刺されたように膨れ上がってしまいまして」と明かした。症状の名称についても「クインケ浮腫という診断でした」と語り、日本人の5人に1人が発症するもので、まぶたや唇