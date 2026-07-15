夏に寝室の環境を整える方法について、寝具メーカー「西川」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【画像】知らなかった…これが猛暑を乗り切る「寝室」のつくり方です！公式アカウントは「真夏の寝室、サウナ状態になってない？」と投稿し、動画を公開。この動画では、「寝室の冷房設定24度とかにしちゃってない？」という問いかけとともに、猛暑を乗り切るための正しい寝室づくりのポイントとして、次の3つの取