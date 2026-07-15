いま日本を訪れる外国人観光客の間で飛ぶように売れているのが「包丁」です。抜群の切れ味はもちろん、日本の包丁文化そのものが外国人の心をつかんでいるようです。【写真で見る】「日本の包丁」と「海外の包丁」のわかりやすい違い和包丁は切れ味◎刃の形で用途はどう変わる？山形純菜キャスター：包丁の売上高は、2020年9月〜2025年8月の5年で、インバウンド需要により約20億円伸びています（調理用包丁メーカー38社、東京商