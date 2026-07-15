■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド 日本 3ー2 イタリア（15日、Asueアリーナ大阪）【日程・結果】VNL勝負の日本ラウンドは“大阪”に決定 ！ 女子は7月8日、男子は7月15日からスタート世界TOP18チームが参戦しているバレーボールネーションズリーグで、8戦全勝の首位・男子日本代表（世界ランク5位）は、世界バレー連覇中のイタリア（同2位）にセットカウント3ー2（24ー26、25ー19、25ー20、23ー25、15ー12