「副首都構想」を実現するための法案が、先ほど衆議院の特別委員会で与党と一部の野党の賛成多数で可決されました。法案をめぐっては、きのう（14日）自民、維新とチームみらいが、「副首都」を整備する際に最新のデジタル技術を活用することなどを盛り込む修正をおこなうことで合意しました。法案は先ほど、衆議院の特別委員会で採決がおこなわれ、自民、維新とみらいの賛成多数で可決されました。中道改革連合、参政党、共産党は