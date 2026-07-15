アメリカのトランプ大統領は14日、ホルムズ海峡を通過する船舶から20％の手数料を徴収する計画を撤回しました。代わりに、湾岸諸国がアメリカに投資を行うとしています。トランプ大統領「ホルムズ海峡やその関連で、誰も手数料を取るべきではないと思う。湾岸諸国はアメリカに莫大（ばくだい）な資金を投資する予定で、非常に満足のいくもの。実際、（手数料より）はるかに良いと思う」トランプ大統領は13日に、ホルムズ海峡を通過