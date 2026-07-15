西武台・河野創太監督（カメラ・浜木　俊介）スポーツ報知

西武台・河野監督が義父・甲斐よしひろの名曲を応援歌に採用し快勝

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 西武台が甲斐バンドの名曲「HERO」を応援歌に採用し大宮南にコールド勝ちした
  • 河野創太監督が甲斐よしひろの次女と結婚しており縁のある楽曲を活用している
  • 夏の甲子園初出場を目指す西武台は2024年秋から同曲をチャンステーマに使用中
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