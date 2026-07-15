東京・上野のアメ横周辺の歩道で、許可なく通行の妨げになる形でテーブルや椅子を並べたとして、警視庁の家宅捜索を受けた飲食店がきょう（15日）、書類送検されました。道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・台東区の「おきなわハイサイ酒場」の経営者の男性（40代）と店長の男性（20代）、そして、運営会社の「甲斐華」で、今年4月24日、上野のアメ横周辺の歩道で道路使用の許可なく通行の妨げになる形でテーブルや
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