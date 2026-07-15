日本ケンタッキー・フライド・チキンは、食材の配送を委託している物流会社で、システム障害が発生した影響で、一部商品の販売休止や店舗の臨時休業の可能性があると発表しました。ケンタッキーは、物流を委託しているニチレイのグループ会社が不正アクセスによるシステム障害が発生した影響で、食材自体はあるものの、配送に混乱が起きているということです。記者（東京・新橋、午前10時すぎ）「こちらの店舗は通常通り営業してい