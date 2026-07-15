不正アクセスによるシステム障害が続いている「ニチレイ」は、この原因がサイバー攻撃によるものと明らかにした上で、あさってから順次、業務の復旧を予定していると発表しました。【映像】ニチレイにサイバー攻撃 冷凍食品出荷に影響ニチレイでは、13日に、不正アクセスによりグループ各社で使うシステムに不具合が起き、冷蔵倉庫の入出庫業務や冷凍食品の出荷業務に影響がでています。ニチレイは緊急対策本部を立ち上げ、