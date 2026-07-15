【前後編の後編/前編からの続き】6月23日に最終回を迎えたフジテレビの連ドラ「夫婦別姓刑事」。7月1日配信の「週刊文春 電子版」（以下、「文春」）は、同ドラマで主演の佐藤二朗が、撮影現場で同じく主演の橋本愛へのハラスメント行為に及んだとの“疑惑”を報じた。今回、佐藤が初めて「週刊新潮」のインタビューに応じ、彼の知りうる限りの全てを語った。＊＊＊【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断され