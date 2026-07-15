元TOKIOの松岡昌宏（49）が14日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。実は自宅が近所だという人物をぶっちゃける場面があった。同局の人気番組「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）についてトークするために出演した松岡。「もともと、始まりは佐久間さんと一緒に始めた番組が元になっている」と番組MCでテレビプロデューサーの佐久間宣行氏との関