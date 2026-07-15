米国のトランプ大統領（右）と中国の習近平国家主席（５月１５日、中国の北京で）＝ＡＰ読売新聞オンライン

中国当局が米国籍の地震学者をスパイ罪で起訴、核実験研究が標的に

by ライブドアニュース編集部

  • 米国籍の地震学者・チェン氏（54）が中国当局に拘束されていると報じた
  • 北朝鮮の核実験で生じる地震波研究者をスパイ罪で起訴したという
  • 地下核実験の秘密実施能力向上が中国の狙いとウォール・ストリート・ジャーナルが報じた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. BD出演自称インフルエンサー逮捕
  2. 2. 政府、NISA対象に「国債」検討へ
  3. 3. ディズニー 10月に入園料値上げ
  4. 4. 勾留中に食事が摂れなくなり死亡
  5. 5. 無差別事件止めた元死刑囚の友人
  6. 6. 患者の点滴に大便混入させ殺害か 助産師の女逮捕
  7. 7. 宇野&真凛カップル 初の公開練習
  8. 8. ソフトBなどでDJ 藤澤翼さん死去
  9. 9. ひろゆき氏 熱中症に注意喚起
  10. 10. KFC 店舗により臨時休業の可能性
  1. 11. 大野智の個人サロン「さと島」　会費設定が話題　2コースとも由来のある数字「やっぱり」「好きだね」
  2. 12. JINにキス 日本人女性は出廷せず
  3. 13. 「ごみ収集車に人がいる音」通報
  4. 14. キック力増強シューズ販売へ
  5. 15. 黒木麗香被告に有罪判決が下る
  6. 16. 16歳を1カ月誘拐 37歳女の言い分
  7. 17. 神田うのの夫「舐めんな」恫喝か
  8. 18. 松丸 ゲーム無制限ルールを告白
  9. 19. ジョンベネちゃん事件に新展開
  10. 20. 男性死亡 点滴に排せつ物入れた?
  1. 1. BD出演自称インフルエンサー逮捕
  2. 2. 政府、NISA対象に「国債」検討へ
  3. 3. KFC 店舗により臨時休業の可能性
  4. 4. 「ごみ収集車に人がいる音」通報
  5. 5. 黒木麗香被告に有罪判決が下る
  6. 6. 神田うのの夫「舐めんな」恫喝か
  7. 7. ジョンベネちゃん事件に新展開
  8. 8. 男性死亡 点滴に排せつ物入れた?
  9. 9. マット死訴訟 被告に1億賠償命令
  10. 10. 若者に流行「フレネミー」意味は
  1. 11. 「ちんすこう食べて」中学生逮捕
  2. 12. 内田有紀出演巡りトラブル発生か
  3. 13. 5歳児にわいせつ? 荷台で犯行か
  4. 14. 配信女性殺害 男に懲役16年判決
  5. 15. 赤い羽根募金使途不明で事務局長を懲戒解雇
  6. 16. 二朗影響? フジから消えた企業名
  7. 17. 義務ないこと要求か 中学生逮捕
  8. 18. 「ポン中」が女児殺害 母半狂乱
  9. 19. 上野アメ横の歩道で「交通妨害」
  10. 20. 兵庫厳しい 破綻手前へ転落危機
  1. 1. ディズニー 10月に入園料値上げ
  2. 2. 野党「男性天皇にする理由ない」
  3. 3. マガジン漫画家が転売ヤーに苦言
  4. 4. 妻が福祉活動の裏でW不倫 苦悩
  5. 5. 知らぬ間に…ゾンビたばこの正体
  6. 6. みらいの皇室典範改正案を猛批判
  7. 7. リニア静岡「工事中断」明記へ
  8. 8. 元ホスト 52歳で弁護士目指す訳
  9. 9. 前代未聞だ 居住実態問題が発生
  10. 10. 女性の唇縫う「異常な攻撃性」
  1. 11. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
  2. 12. 75歳以上の老老介護世帯、過去最高37％
  3. 13. 2日で22億円超 藤田晋氏が爆買い
  4. 14. 外環道で積み荷が崩壊 男性死亡
  5. 15. 35度超 都内で今年初の猛暑日
  6. 16. ジャンプ転売、大量廃棄が物議に
  7. 17. 保険料負担「月額たったの300円減」…社会保障負担率「引き下げ目標設定」は維新お得意の誇大宣伝
  8. 18. れいわ新選組・山本太郎前代表 驚愕の「149kmスピード違反」現場は地元では有名な“魔の道路”だった！
  9. 19. ビールの売り子が語る「舞台裏」
  10. 20. 国会「１週間程度」延長で最終調整…「副首都」法案きょう衆院通過へ、参院での過半数確保が焦点に
  1. 1. JINにキス 日本人女性は出廷せず
  2. 2. BYD製EV車 あきれる事故発生か
  3. 3. 星間空間で初めて糖を検出、生命の鍵握る化合物　新研究
  4. 4. 大麻食べたか 大型犬救助される
  5. 5. 寄生虫による感染症が拡大 米
  6. 6. 韓国教授 W杯グッズの国旗に抗議
  7. 7. アルマーニのロゴに酷似? 論争に
  8. 8. 大麻栽培を見抜く意外な方法
  9. 9. 中国、米国籍の地震学者を拘束か
  10. 10. Windows Update 今月622件を修正
  1. 11. 試験飛行中 空に「退屈」の文字
  2. 12. 高校で爆弾爆発、生徒拘束　いじめに復讐、インドネシア
  3. 13. 韓国20歳女 賠償減額を訴える
  4. 14. 上空6000m 妻が夫の命をつかむ
  5. 15. トランプ 海峡通航料 方針を転換
  6. 16. 海峡通航料反対 トランプ氏一転
  7. 17. ウクライナ 民間人死者が最多に
  8. 18. 米で「サイクロスポラ」症例数増
  9. 19. キム・セウィ 虚偽暴露で荒稼ぎ
  10. 20. バイソンが米国立公園で大暴れ
  1. 1. 毎年110万円贈与 税務調査で覆る
  2. 2. 「毎日定時で退社」実は戦略あり
  3. 3. ニチレイ障害影響がスーパーにも
  4. 4. エアコンつけっぱ 本当に安い?
  5. 5. iDeCo一時金 退職金と重ねて後悔
  6. 6. 佐藤二朗を見捨てたフジの大失策
  7. 7. 父が1日中エアコン 電気代の実態
  8. 8. 2万円のネッククーラー 節約に?
  9. 9. ニデックから「永守色」排除加速
  10. 10. 東大vs早慶 就活難易度は同じか
  1. 11. 親の介護 絶対NGの金巡るタブー
  2. 12. 年金世帯 給付金の対象になるか
  3. 13. 冷凍うどんのテーブルマークもニチレイ影響
  4. 14. 「誰も聞いていない漫才の営業も…」“じゃない方”芸人が経験した絶望の底。〈億り人〉になった今…どうしても伝えたい、投資をする「お金以外の理由」
  5. 15. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
  6. 16. 社長の車を社用車化 経費の条件
  7. 17. 欧米富裕層が惹かれる日本の農村
  8. 18. 物流の「ニチレイ」システム障害
  9. 19. 偽の閉店セール SNSで相次ぐ手口
  10. 20. マリオ新幹線に残念幕切れ 謝罪
  1. 1. サンワ透明ポーチ 収納が変わる
  2. 2. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
  3. 3. ロシア系ハッカー ルーター狙う
  4. 4. パーキンソン病の原因は、水だったかもしれない｜The Big Story
  5. 5. Cursor 脆弱性 7カ月放置で公開
  6. 6. iOS 27 Siriが大幅アップデート
  7. 7. LINE 脆弱性で端末が操作不能に
  8. 8. プレステ5本体がSALE 13日まで
  9. 9. 台湾のAI・半導体と日本の製造力がつながる！「TAIWAN EXPO JAPAN 2026」が示す日台共創
  10. 10. Audibleが3か月無料に 今日まで
  1. 11. セールでApple製品が最大26％OFF
  2. 12. iPhone AirがAmazonで最大26%OFF
  3. 13. Apple WatchがAmazonでセールに
  4. 14. GARMIN（ガーミン）が最大27%OFF
  5. 15. 九州エリアのセブン‐イレブン限定！「かしわめし」のおにぎり2種
  6. 16. 『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』の4K UHD/ブルーレイ/DVD発売を記念して、VFX技術に迫る映像を一部公開
  7. 17. Disney+が無料プランを計画中と関係者が明かす
  8. 18. 書類がスマホやPCで活用できるデジタル資産に！　PFU、AI活用の有料サービス「ScanSnap Cloud＋」
  9. 19. 台湾の旅客機が墜落する瞬間、車載カメラが至近距離で偶然撮影 (動画)
  10. 20. ザバスが最大32%OFFに 今日まで
  1. 1. 宇野&真凛カップル 初の公開練習
  2. 2. ソフトBなどでDJ 藤澤翼さん死去
  3. 3. ゾンビたばこへの対応に、限界か
  4. 4. 麟太郎 ソフトB入りなら超待遇か
  5. 5. 山本由伸 球宴で「洗礼」浴びる
  6. 6. W杯決勝 ショーで最大30分中断か
  7. 7. PL学園野球部「謎の廃部」の真実
  8. 8. 【W杯】枠内シュートゼロのエムバペ「やるべきことをやらないと勝てない」ヤマルには“一発勝負”6連敗
  9. 9. エムバペ不発 フランス4強で散る
  10. 10. 「事実上の決勝戦」で強さに衝撃
  1. 11. 森保監督後任候補 大岩氏一本化
  2. 12. 鈴木彩艶より凄いGK J1クラブに
  3. 13. 日本ラウンドに臨む男子日本代表が前日練習実施 山内晶大はフェイスガード着用
  4. 14. 「大成功」W杯飲水タイムに見解
  5. 15. W杯 スペイン代表の決勝進出決定
  6. 16. 森保Jの4年前快挙 SNS上で再燃
  7. 17. W杯決勝 閉会式の豪華演出に賛否
  8. 18. 村上宗隆 獲得賞金の使い道は
  9. 19. 伊東純也 バリ島誘いを断った訳
  10. 20. ロバーツ監督 大谷の投打に驚く
  1. 1. 患者の点滴に大便混入させ殺害か 助産師の女逮捕
  2. 2. ひろゆき氏 熱中症に注意喚起
  3. 3. 大野智の個人サロン「さと島」　会費設定が話題　2コースとも由来のある数字「やっぱり」「好きだね」
  4. 4. キック力増強シューズ販売へ
  5. 5. 16歳を1カ月誘拐 37歳女の言い分
  6. 6. 松丸 ゲーム無制限ルールを告白
  7. 7. 佐藤二朗がX投稿 称賛の嵐
  8. 8. こっちのけんと　就活の集団面接で衝撃体験「人事部の人が兄が菅田将暉だっていうことに気づいて」
  9. 9. セカオワグッズに誤植も販売継続
  10. 10. 大野のタトゥー懸念していた人物
  1. 11. 東野 渡部建への発言に疑問の声
  2. 12. 騒動のフジがオファー 受けた訳
  3. 13. 飯島三智氏の顔出しに関係者衝撃
  4. 14. ＳＮＳ総フォロワー数２３６万！　３人組ガールズバンド「ラブでオネガイシマス。」デビュー　ののち「当たり前をくつがえす」
  5. 15. 土壇場でドラマの脚本書き換えも
  6. 16. 蒼井優、夫との共演前に一喝か
  7. 17. 安住アナが「モラル崩壊」指摘
  8. 18. 実写映画『ルックバック』追加キャストに菅田将暉、宮藤官九郎、野呂佳代ら 本予告映像＆本ビジュアルも解禁！
  9. 19. 諸事情で スザンヌに衝撃的過去
  10. 20. ニシダの「異常個体」に驚愕の声
  1. 1. 『映画ちいかわ』×「セブンイレブン」がコラボ！　劇中登場する「赤魚の煮付」などが商品化
  2. 2. GU 1,290円サテンパンツを着比べ
  3. 3. 男性夢中 会話上手い女性の特徴
  4. 4. 意外と知らない「童顔」の条件
  5. 5. 毛穴隠すコスメ プロはこれ使う
  6. 6. 糖化＝老化 マイナス10歳食習慣
  7. 7. 長い不倫 女性が終わらせる傾向
  8. 8. 40代が陥りがちな老け見えチーク
  9. 9. 耐えられない…芸人の回答に爆笑
  10. 10. 冷凍機能の3つの悩み パナの答え
  1. 11. ユニクロ 2つのブラトップを比較
  2. 12. 義姉の婚約者の正体にゾッとした
  3. 13. 熟年離婚の危機か 3つのタイプ
  4. 14. 父の忠告で夫の不倫を知る…困惑
  5. 15. Seriaの110円ボトルがめちゃ優秀
  6. 16. お嬢様育ちのセク女に特殊恋愛歴
  7. 17. ユニクロ 円安でセーター値上げ
  8. 18. はま寿司「旨ねた夏祭り」始まる
  9. 19. ReFa新作アイロン 持ち運び便利
  10. 20. 【髪型】ミディアムストレートは女性の味方！男ウケ抜群