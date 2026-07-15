７日に改称された能登空港（のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港）の限定グッズがインターネット上で高額転売されている。石川県は１４日、「転売された商品を購入せず、能登に来て楽しんで」と呼びかけた。県空港企画課によると、初日は一般来場者と搭乗者を合わせて２３１６人が来場。７〜１３日の１週間の来場者数は前年同期の４倍以上にあたる１万９５４８人に上り、好調な滑り出しとなっている。一方、フリーマーケット