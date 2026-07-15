物価高に苦しみ続ける昨今。食品や日用品だけでなく、エンタメ事業もこぞって値上げを進めている。『夢の国』と謳うディズニーも、チケット代の高騰からは免れていないようだ。【写真】「信頼なくなる」「ガビガビ」批判が寄せられた富士急のAI画像富士急が“タイパ”重視の新サービス「東京ディズニーランド・シーを運営するオリエンタルランドは時期や需要によって価格に変更がある“変動価格制度”を導入しています。1デーパ