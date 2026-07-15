アメリカの移民取締り当局の職員による相次ぐ乗車中の人への発砲を受けて、当面、車両を停止する捜査をしないよう職員に指示が出されたと、現地メディアが報じました。CBSテレビなどによりますと、ICE＝移民・税関捜査局の職員に対し、重大な犯罪捜査を除き、停車を命じる捜査を一時的にしないよう指示が出されました。職員が車両を停止する手順についての追加訓練を受ける間の一時的な措置としています。ICEをめぐっては、職員が