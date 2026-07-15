◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―８巨人（１５日・神宮）巨人のダルベック内野手が来日初となる１試合２発＆５打点の大活躍で逆転勝利を呼び込んだ。０−１の４回、値千金の１４号３ランで試合をひっくり返すと６回は右翼席へ２打席連発の１５号２ラン。一気に試合の流れを決めた。試合後のヒーローインタビューは以下の通り。―１本目は逆転３ラン。手応えは？「感触は非常に良かったです。待っていたボールが来たので、