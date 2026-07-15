ことし最大規模の倒産と言われている大阪市の決済代行会社「全東信」が破産した影響が、福岡でも広がっています。500万円以上の売上金が回収できない恐れがある店も出ています。 福岡市西区の「味彩よひら」は、築170年の古民家で地元の旬の食材を使った和食が楽しめる料理店です。■曽我部愛麗（あいり）アナウンサー「味付けはあっさりしていますが、タマネギとお肉の甘さがより引き立っています。」レジのすぐ横には