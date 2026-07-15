大分県内にある施設で、女子児童の体を触るなどのわいせつな行為をし、その様子を撮影したとして15日、元団体職員の男が逮捕されました。 不同意わいせつと性的姿態撮影等処罰法違反などの疑いで逮捕されたのは、別府市鶴見の元団体職員・岩田容疑者（30）です。 岩田容疑者は今年3月30日、県内にある施設の中で低学年の女子児童に対し、体を触るなどのわいせつな行為をしたうえ、その様子を撮影した疑いが持たれています。