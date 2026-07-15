東京・上野のアメ横周辺の歩道で、許可なく通行の妨げになるかたちでテーブルや椅子を並べたとして、警視庁の家宅捜索を受けていた飲食店が書類送検されました。道路交通法違反の疑いで書類送検されたのは、台東区の「おきなわハイサイ酒場」の経営者と店長、そして運営会社の「甲斐華」で、今年4月、上野のアメ横周辺の歩道で、道路使用の許可なく通行の妨げになるかたちでテーブルや椅子を並べた疑いがもたれています。警視庁は