AIを駆使して、自分1人で仕事を完結する会社、いわば「ひとり会社」が急増しているのが中国です。去年は半期で286万社が登録されました。景気の減速が懸念される中国の救世主となるのでしょうか？「乗せてもらえますか？」「どうぞお乗りください」人型ロボットが三輪車を運転する近未来を描いた作品。登場人物の表情もリアルですが、実は…。動画制作手がける 丁一さん「全部AIでつくりました。とてもリアルで出来栄えも良い