ホワイトハウスにある大統領執務室での会合中、記者団の質問に応じるトランプ氏＝14日、首都ワシントン/Saul Loeb/AFP/Getty Images（CNNイランとの対立が激しさを増す中、トランプ米大統領は14日、地上戦の可能性を遠回しにほのめかしたものの、具体的な詳細については曖昧（あいまい）な姿勢を取った。トランプ氏は米FOXニュースとのインタビューで地上戦について聞かれ、「それはしたくない」とコメントした。そのうえで「地