「ノンストップ！」が訪れたのは2025年に愛知県から茨城・北茨城市へ移住し、猫と共に暮らす高山さんのお宅です。移住の理由は…愛知・東郷町から移住した高山慶成さん（31）：夏が涼しくて過ごしやすいというところと仕事の関係でこちらに移住して参りました。北茨城市は茨城県の最北端に位置し海と山に囲まれた自然の宝庫。温泉が楽しめる町としても知られ、年間約141万人の観光客が訪れます。注目されるようになったきっかけが