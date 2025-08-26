¥¯¥¸¥é¤Î²½ÀÐ¡¢¿·Â°¿·¼ï¤ÈÈ½ÌÀ¡¡900ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¡¢»¥ËÚ
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ï26Æü¡¢Æ±»ÔÆî¶è¤ÎÌó900ËüÇ¯Á°¤ÎÃÏÁØ¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥¯¥¸¥é¤Î²½ÀÐ¤¬¡¢¿·Â°¿·¼ï¤Î¥»¥ß¥¯¥¸¥é¤Î°ì¼ï¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±»ÔÇîÊª´Û³èÆ°¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¡¢·²ÇÏ¸©Î©¼«Á³»ËÇîÊª´Û¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬Ä´ºº¤·¡¢¸¦µæÏÀÊ¸¤¬21Æü¡¢³¤³°¤Î¸ÅÀ¸Êª³Ø²ñ¤Î³Ø½Ñ»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥»¥ß¥¯¥¸¥é²Ê¤Î²½ÀÐ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢¶õÇò¤òËä¤á¤ëµ®½Å¤ÊÈ¯¸«¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²½ÀÐ¤Ï2008Ç¯¡¢ËÊ¿Àî¤Î²Ï¸¶¤ò»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿»ÔÌ±¤¬È¯¸«¡£¼ª¤Ê¤É¤Î·Á¤ÎÆÃÄ§¤«¤é¿·Â°¿·¼ï¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ¬¹ü¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÁ´Ä¹12.7¥á¡¼¥È¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¡¢³ØÌ¾¤Ï¡Ö»¥ËÚ¤ÎÂç¤¤Ê¥»¥ß¥¯¥¸¥é¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥á¥¬¥Ù¥ê¡¼¥Ê¡¦¥µ¥Ã¥Ý¥í¥¨¥ó¥·¥¹¤ÈÌ¿Ì¾¤·¤¿¡£