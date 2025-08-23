【川崎 さちえ】沖縄の人はなぜかメルカリで「ダンベル」買いがち…その理由は？

メルカリが行った47都道府県の「売りがち買いがち大調査」。興味深い商品を取り上げてきたこのシリーズは、九州・沖縄編が最終回となります。今回取り上げるのは、「そんなものが売っているの？」と思う人が多い商品。早速深掘りをしていきましょう。

大分県の人はカセットテープ売りがち

「大分県の人がカセットテープ売りがち」という情報を聞いた時、とても意外性がありました。県民性ということではなく、商品が珍しいと思ったからです。現在カセットテープを使用する機会は少なく、持っている人も決して多くはないと思います。30年前に買ったカセットテープが、たまたま実家にあったという人はいるかもしれませんが、頻繁に出品ができるほどの量があるかと聞かれると、それは疑問です。

そんな筆者の考えをよそに、メルカリではたくさんのカセットテープが出品され、そして取引されていました。新品未使用のカセットテープは1本500円ほどの価格になっている場合もあります（メーカーや録音できる時間によって異なります）。ちなみにAmazonなどで価格を調べてもメルカリで販売されている価格と大きな違いはありませんでした。今ってそんなに高いの？というのが正直な感想です。筆者がカセットテープを使っていたのは中学生の頃ですが、当時はもっと安かったように思います。中学生のお小遣いでも買えるくらいでしたから。

新品未使用のカセットテープ以外でも、すでに音声が入っている中古のテープも販売されています。こちらは単価が下がります。また歌謡曲などのカセットテープも多数出品されていました。CDができる前のものでしょう。当時のアイドルや人気バンドのものが取引されています。音楽を聴くために購入したのではなく、コレクションなのかもしれません。

宮崎県の人は片耳イヤホン買いがち

イヤホンは基本的に両耳で使うものですが、メルカリでは片耳のイヤホンも出品されています。そして宮崎県の人が、それらを買いがちなのだそう。理由としては温暖な気候での屋外行動、Z世代の「ながら視聴」文化を踏まえ、音楽を聴きながらも他の人との会話などを楽しむスタイルがあるからではないかと推測されています。これが正解というわけではないのでしょうが、片耳だけのイヤホンがメルカリでも取引されているのは事実です。

宮崎県との関係性からは離れてしまいますが、ワイヤレスイヤホンは片方を紛失してしまったり、片方だけ故障してしまったりすることもあります。両耳を買い直すこともできますが、コストを抑えるならば片耳だけでOK。しかもメルカリで買えるとなれば、利用しない手はないのでしょう。実は筆者も以前、ワイヤレスイヤホンの片耳を購入したことがあります。使っていたAirPodsが片方壊れてしまったからです（水没させてしまいました）。

出品する方も、おそらく片方が壊れた、あるいは失くしてしまったのでしょう。処分することもできますが、メルカリに出品すれば数千円になる場合もあります。だったら売ってお金を得て、それを資金に新しいイヤホンを買うこともできます。

さらにワイヤレスイヤホン本体だけではなく、充電ケースだけでも取引がされています。例えばAirPodsの場合、専用のケースに入れて充電をするので、ケースが絶対に必要。そのケースが壊れることもあるので、メルカリで購入する人がいるというわけです。AirPodsのケースのみの場合、2000円〜3000円で取引されることが多いようです。

これも余談になりますが、メルカリでは「片方だけ」を探している人も少なくないように思います。例えばピアスです。もともと片耳だけピアスをあけているならば、両耳のピアスは必要ありません。でもブランドによっては片耳だけでの販売がないので、メルカリで片方だけを買うのです。もちろん片方を紛失してしまったので、メルカリで買うという需要も。何を隠そう、筆者もピアスを片方失くしてしまったので、メルカリで買ったことがあります。片方だけで販売されることが少ない、あるいは販売されないような商品はお店で買うことができません。だからこそ、片方でも出品ができるメルカリが役立つのです。

沖縄の人はダンベル買いがち

ダンベルは筋トレなどに使用されるもの。沖縄の人は、そのダンベルを買いがちなのだそうです。理由としては、屋内のジムよりも外に出て開放的な環境でトレーニングをするからかもしれないとメルカリは推測しています。

沖縄県の人が何キログラムのダンベルを買うのかは定かではありませんが、それなりの重さがあるものなのでしょう。ダンベルはネット通販でも購入できますが、送料の問題があるのかもしれません。例えば本州なら送料は無料でも、沖縄や北海道は送料がかかるケースもあります。あるいは本州の送料にプラスされることも。

一方メルカリなら、メルカリ便を使えば沖縄でも送料の問題は発生しません。しかもメルカリ便は出品者が送料を負担するので、購入者は負担がないのです（ただし、送料が全国一律のメルカリ便が使えるのは、30kgまでのものになります）。

このような送料のメリットがあるために、メルカリで重さのあるダンベルを買っているとも考えられます。

鹿児島の人はバランスボール買いがち

体を鍛えるという点では、鹿児島県も興味深いです。鹿児島県の人はバランスボールを買いがちとの結果が出ています。名物の黒豚や焼酎を思い切り堪能した後で、体型維持のためにバランスボールでエクササイズをするのではないかとの見解です。

バランスボールは空気を入れて使うもので、届いた商品には空気が入っていない状態でしょう。そのため送料を抑えることができ、メルカリで検索すると1000円以下で買えることもあります。

注意したいのは空気を入れるポンプが付いているかどうかです。バランスボールは口で膨らませるのはほぼ不可能ですから、専用のポンプを使うことになるでしょう。でも肝心のポンプが付いていない場合もあります。必ず商品の詳細を見て、ポンプの有無を確認しておきましょう。

メルカリの47都道府県「売りがち買いがち」の調査では、その地域に全く関係なさそうな商品が取引されていることがわかりました。その理由は、もしかしたら「こじつけ」なのかもしれませんが、実際に取引されているのは事実です。改めて色々な商品が出品されていて、探している人もたくさんいるのだなと感じます。

「買いがち」「売りがち」の算出方法：「メルカリ」内にて該当キーワード(例：漫画全巻)が商品タイトルに入った商品について、「買いがち」は「配送先として登録されている都道府県ごとの該当商品の購入数 / 当該都道府県における全購入数」、「売りがち」は「発送元として登録されている都道府県ごとの該当商品の出品数 / 当該都道府県における全出品数」の割合が高い順に出した都道府県ランキングより。

期間：2024年4月1日〜2025年3月31日

