¡¡ÇÐÍ¥¡¦Ê¡»³²í¼£¡Ê£µ£¶¡Ë¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤ÎàÉÔÅ¬ÀÚ²ñ¹çáÌäÂê¤Ç¡¢¶ÉÆâ¤Ëº®Íð¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³·î£³£±Æü¤Ë¥Õ¥¸¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¸øÉ½¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¸µ´´Éô¤¬¡ÖÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¡×¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÆü¡¢¤³¤ÎÃËÀÍÎÏÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤¬Ê¡»³¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÆÀ¸¡¦²þ³×Ãæ¤Î¥Õ¥¸¶ÉÆâ¤Ïº¤¤Ã¤¿Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥Õ¥¸À½ºî¤Ç¡¢Ê¡»³¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¸ø³«¤¬£¹·î£±£²Æü¤ÈÌó£³½µ´Ö¸å¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¿Íµ¤ºî²È¡¦ÅìÌî·½¸ã»á¤Î¾®Àâ¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡×¤¬¸¶ºî¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¸¤ÎÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤ÏÁêÅö¤Ç¡¢¸ø³«¤òµÇ°¤·¤ÆÊ¡»³¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¡Ê¥Õ¥¸·Ï¡Ë¤Î·à¾ìÈÇ£³ºîÉÊ¤ò¸á¸å£¹»þ¤«¤é¤Î¡ÖÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¡££¹·î£±£³Æü¤Ë¡ÖÍÆµ¿¼Ô£Ø¤Î¸¥¿È¡×¡¢Æ±£²£°Æü¤Ë¡ÖÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡×¡¢¡Ö¿¿²Æ¤ÎÊýÄø¼°¡×¤ò£±£°·î£´Æü¤ËÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÎÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤Æ¡¢Ê¡»³¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²þ¤á¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢½Ð±é¤ä´ë²è¤Î¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¤´Ö¤ÎÈ¿±þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÀë¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Õ¥¸¶É°÷¡Ë
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£·î£²£¶Æü¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ç¡¢Ê¡»³¤Ï¶¦±é½÷Í¥¤ÎÍÂ¼²Í½ã¤È¤È¤â¤ËÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£ÊóÆ»¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÊ¡»³¤Î¸ÀÆ°¤òÀ¤´Ö¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶É°÷¤¿¤Á¤Ï¸ÇÂÃ¤ò°û¤ó¤Ç¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£