交際報道なし、におわせゼロ、ノーマークの組み合わせ─。【結果一覧】「女性たちを驚かせた」衝撃婚ランキングTOP5（平成編）今年の元日に結婚を発表した長澤まさみと映画監督や、神尾楓珠と平手友梨奈などまさかのカップルが今どきの主流？そこで、週刊女性は平成の女性たちを驚かせた有名人の結婚発表を1000人にアンケート。人気絶頂の結婚に驚き！平成の5位は反町隆史・松嶋菜々子「お似合いすぎてドラマの続きを見ている