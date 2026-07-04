【芸能界ぶっちゃけトーク】引退した東山紀之に錦織一清演出で「少年隊」還暦コンサートのすすめトップアイドルから俳優やスポーツキャスターとして活躍する亀梨和也（40）と、元局アナで現在は女優として安定した評価を得ている田中みな実（39）が結婚と妊娠を発表した。ふたりは2024年の正月に熱愛を報道され、両者の所属事務所もそれを認めていたため驚きは少ない。ただ、本来ならもう少し大きな話題になってもよさそうだが