ミライによる速報：「AIが自分の声でリアルタイム外国語翻訳」Pixel 10など新製品の革命的機能を動画で語る【エンタメ記者・ミライ】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
8月21日に開催されたGoogleの新製品発表イベント『Made by Google 2025』。動画『Google Pixel 10シリーズ発表で、Googleが実装したAI機能まとめ【Made by Google 2025速報】』では、エンタメ記者のミライが、Pixel 10シリーズをはじめとしたGoogle最新デバイスのAI機能や発表会で明かされた注目の新技術について詳しく解説した。
ミライは冒頭で「AI機能が強化された最新チップ、Tensor G5を搭載したPixel 10シリーズや、ジェミニを搭載したスマートウォッチ、Pixel Watch 4、ワイヤレスイヤホン、Pixel Buds 2aなどの新製品が発表されました」とイベント全体の概要を紹介。今回の大きな目玉は、世界初となる機能「自分の声を“コワイロを保った”まま外国語にリアルタイム翻訳」できる“マイボイス翻訳機能”で、「外国語を話す人と電話で話す際、自分の声の雰囲気そのままでやりとりできるのは革命的」と強調した。なお「日本語から翻訳できる言語は当初英語のみ」との条件も明かしている。
また、Pixel 10シリーズには、カメラの前の風景についてAIチャットGeminiと会話できる“Gemini Live機能”、ユーザーに必要な操作や情報を自動で出してくれる“Magic Q機能”、さらには撮影法までAIが助言してくれる機能も搭載。「Geminiが撮影法をアドバイスしてくれる機能や、状況を理解して自動で情報を出してくれるMagic Q機能にも、日常の利便性が大きく増す」とミライは注目した。
加えて、Pixel Watch 4やPixel Buds 2aも発表され、両製品には「GoogleのAI音声アシスタントGeminiが実装され、例えば“手を上げるジェスチャーでGeminiが起動する”など、さらなる直感的操作が実現」と述べ、健康・フィットネス管理や音声でのハンズフリー操作に進化が見られるとした。
さらにGoogleフォトには「写真の反射除去や古い写真の復元などが全てAIにおまかせできる“AI編集機能”が追加」と述べ、「テキストや音声の指示だけで写真編集ができる手軽さは圧倒的」と所感を交えた。加えて、「AI編集履歴を追跡する技術“C2PA”で、編集内容の透明性も守られる」と説明している。
スマートホームに向けた新アシスタント“Gemini for Home”に関しては、「照明や室温など複数の指示を一度に音声操作できるようになり、“より複雑な要求にも対応できる進化”」と評価。Gemini Liveの音声会話は「声の自然さや表現力が一段とアップする」とも語った。
最後にミライは、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画概要欄に貼っています。AIツールに興味がある方は、ぜひご覧ください」と締めくくり、新たなGoogleデバイスのAI機能に期待を寄せて動画を終えた。
ミライは冒頭で「AI機能が強化された最新チップ、Tensor G5を搭載したPixel 10シリーズや、ジェミニを搭載したスマートウォッチ、Pixel Watch 4、ワイヤレスイヤホン、Pixel Buds 2aなどの新製品が発表されました」とイベント全体の概要を紹介。今回の大きな目玉は、世界初となる機能「自分の声を“コワイロを保った”まま外国語にリアルタイム翻訳」できる“マイボイス翻訳機能”で、「外国語を話す人と電話で話す際、自分の声の雰囲気そのままでやりとりできるのは革命的」と強調した。なお「日本語から翻訳できる言語は当初英語のみ」との条件も明かしている。
また、Pixel 10シリーズには、カメラの前の風景についてAIチャットGeminiと会話できる“Gemini Live機能”、ユーザーに必要な操作や情報を自動で出してくれる“Magic Q機能”、さらには撮影法までAIが助言してくれる機能も搭載。「Geminiが撮影法をアドバイスしてくれる機能や、状況を理解して自動で情報を出してくれるMagic Q機能にも、日常の利便性が大きく増す」とミライは注目した。
加えて、Pixel Watch 4やPixel Buds 2aも発表され、両製品には「GoogleのAI音声アシスタントGeminiが実装され、例えば“手を上げるジェスチャーでGeminiが起動する”など、さらなる直感的操作が実現」と述べ、健康・フィットネス管理や音声でのハンズフリー操作に進化が見られるとした。
さらにGoogleフォトには「写真の反射除去や古い写真の復元などが全てAIにおまかせできる“AI編集機能”が追加」と述べ、「テキストや音声の指示だけで写真編集ができる手軽さは圧倒的」と所感を交えた。加えて、「AI編集履歴を追跡する技術“C2PA”で、編集内容の透明性も守られる」と説明している。
スマートホームに向けた新アシスタント“Gemini for Home”に関しては、「照明や室温など複数の指示を一度に音声操作できるようになり、“より複雑な要求にも対応できる進化”」と評価。Gemini Liveの音声会話は「声の自然さや表現力が一段とアップする」とも語った。
最後にミライは、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画概要欄に貼っています。AIツールに興味がある方は、ぜひご覧ください」と締めくくり、新たなGoogleデバイスのAI機能に期待を寄せて動画を終えた。
YouTubeの動画内容
関連記事
AI業界インフルエンサー「“画像にスケッチ→即動画化”“無音動画がAIでBGM付きに”革命的AIツール続々登場」
ミライ「AI画像生成の進化が止まらない！」2025年夏、無料で使える高機能モデルを一挙紹介
AI情報解説者が語る！ChatGPT-5の“親しみやすさ強化”をはじめ革新続くAIツール最新事情とは
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています