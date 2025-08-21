この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

8月21日に開催されたGoogleの新製品発表イベント『Made by Google 2025』。動画『Google Pixel 10シリーズ発表で、Googleが実装したAI機能まとめ【Made by Google 2025速報】』では、エンタメ記者のミライが、Pixel 10シリーズをはじめとしたGoogle最新デバイスのAI機能や発表会で明かされた注目の新技術について詳しく解説した。



ミライは冒頭で「AI機能が強化された最新チップ、Tensor G5を搭載したPixel 10シリーズや、ジェミニを搭載したスマートウォッチ、Pixel Watch 4、ワイヤレスイヤホン、Pixel Buds 2aなどの新製品が発表されました」とイベント全体の概要を紹介。今回の大きな目玉は、世界初となる機能「自分の声を“コワイロを保った”まま外国語にリアルタイム翻訳」できる“マイボイス翻訳機能”で、「外国語を話す人と電話で話す際、自分の声の雰囲気そのままでやりとりできるのは革命的」と強調した。なお「日本語から翻訳できる言語は当初英語のみ」との条件も明かしている。



また、Pixel 10シリーズには、カメラの前の風景についてAIチャットGeminiと会話できる“Gemini Live機能”、ユーザーに必要な操作や情報を自動で出してくれる“Magic Q機能”、さらには撮影法までAIが助言してくれる機能も搭載。「Geminiが撮影法をアドバイスしてくれる機能や、状況を理解して自動で情報を出してくれるMagic Q機能にも、日常の利便性が大きく増す」とミライは注目した。



加えて、Pixel Watch 4やPixel Buds 2aも発表され、両製品には「GoogleのAI音声アシスタントGeminiが実装され、例えば“手を上げるジェスチャーでGeminiが起動する”など、さらなる直感的操作が実現」と述べ、健康・フィットネス管理や音声でのハンズフリー操作に進化が見られるとした。



さらにGoogleフォトには「写真の反射除去や古い写真の復元などが全てAIにおまかせできる“AI編集機能”が追加」と述べ、「テキストや音声の指示だけで写真編集ができる手軽さは圧倒的」と所感を交えた。加えて、「AI編集履歴を追跡する技術“C2PA”で、編集内容の透明性も守られる」と説明している。



スマートホームに向けた新アシスタント“Gemini for Home”に関しては、「照明や室温など複数の指示を一度に音声操作できるようになり、“より複雑な要求にも対応できる進化”」と評価。Gemini Liveの音声会話は「声の自然さや表現力が一段とアップする」とも語った。



最後にミライは、「この動画で紹介した記事やツールなどのリンクは動画概要欄に貼っています。AIツールに興味がある方は、ぜひご覧ください」と締めくくり、新たなGoogleデバイスのAI機能に期待を寄せて動画を終えた。