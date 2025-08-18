¡ÚÂ®Êó¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í½Æ·â¤µ¤ì»àË´¡¡»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ò¹´Â«¡¡¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡ÈÎ¹¹Ô¥¬¥¤¥É¡É
¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¼óÅÔ¥Þ¥Ë¥é¤ÇÆüËÜ¿ÍÃËÀ2¿Í¤¬½Æ·â¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤ò¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¥Þ¥Ë¥é¤Ç15Æü¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Î¥Ê¥«¥ä¥Þ¡¦¥¢¥¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÈÊ¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¥µ¥È¥ê¡¦¥Ò¥Ç¥¢¥¤µ¤ó¤¬ÃË¤Ë½Æ¤Ç·â¤¿¤ì»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢2¿ÍÁÈ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤ÇÆ¨Áö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Ï18Æü¡¢»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÍÆµ¿¼Ô2¿Í¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î1¿Í¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö·ï¸å¤Ë¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤¿Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÏ¸µ·Ù»¡¤ÏÈÈ¹Ô¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¤ò»ö·ï¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£