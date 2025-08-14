¡Ö¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥ÞーÀÅ²¬¡×°ª¶è¼·´ÖÄ®¤Ë9·î27Æü¥ªー¥×¥ó·èÄê¡£¥ªー¥×¥óÆü¤«¤é9Æü´Ö¸ÂÄê¤Î¥À¥¤¥¹¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤â
¡¡¥²ー¥à¥º¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥ÞーÀÅ²¬¡×¤òÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ® ¼·´ÖÄ®¶ä²Ï¥Ó¥ë1F¤Ë9·î27Æü¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËºÝ¤·¡¢9·î27Æü¤«¤é9Æü´Ö¡¢¡Ö¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹¡×¤ä¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹¡×¤Î²Á³Ê¤Ï6,200±ß¡£20¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¿·µ¬Å¹ÊÞ¤Î³«Å¹»þ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ï4¼ï¤Ç¡¢¡ÖPrimaris Sergeant Jovan¡×¡¢¡ÖLeena Stormspire¡×¡¢¡ÖBerek the Indomitable¡×¤¬³Æ5,000±ß¡¢¡ÖSergeant 'Ripper' Jackson¡×¤¬5,500±ß¡£
¡¡¼·´ÖÄ®¶ä²Ï¥Ó¥ë¤ÏÀÅ²¬»Ô¤ÎÀÄÍÕ¥·¥ó¥Ü¥ë¥íー¥ÉÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÀÅ²¬±ØK8½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢¿·ÀÅ²¬±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ12Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹
Primaris Sergeant Jovan
Sergeant 'Ripper' Jackson
Berek the Indomitable
Leena Stormspire
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÌÏ·¿¤ÎÀ¤³¦¼óÅÔ¡¦ÀÅ²¬¤Ë
¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥ÞーÀÅ²¬¥ªー¥×¥ó¡ª¡ª¡ª
(C)Games Workshop Limited 2025.