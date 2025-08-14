¡Ú¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥ÞーÀÅ²¬¡Û 9·î27Æü ¥ªー¥×¥óÍ½Äê ½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ®6-2¡¡¼·´ÖÄ®¶ä²Ï¥Ó¥ë1F

¡¡¥²ー¥à¥º¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¦¥©ー¥Ï¥ó¥ÞーÀÅ²¬¡×¤òÀÅ²¬»Ô°ª¶è¼·´ÖÄ® ¼·´ÖÄ®¶ä²Ï¥Ó¥ë1F¤Ë9·î27Æü¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËºÝ¤·¡¢9·î27Æü¤«¤é9Æü´Ö¡¢¡Ö¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹¡×¤ä¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£

¡¡¡Ö¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹¡×¤Î²Á³Ê¤Ï6,200±ß¡£20¸Ä¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¿·µ¬Å¹ÊÞ¤Î³«Å¹»þ¤Ë¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡£¸ÂÄê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ï4¼ï¤Ç¡¢¡ÖPrimaris Sergeant Jovan¡×¡¢¡ÖLeena Stormspire¡×¡¢¡ÖBerek the Indomitable¡×¤¬³Æ5,000±ß¡¢¡ÖSergeant 'Ripper' Jackson¡×¤¬5,500±ß¡£

¡¡¼·´ÖÄ®¶ä²Ï¥Ó¥ë¤ÏÀÅ²¬»Ô¤ÎÀÄÍÕ¥·¥ó¥Ü¥ë¥íー¥ÉÉÕ¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÀÅ²¬±ØK8½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ8Ê¬¡¢¿·ÀÅ²¬±Ø¤«¤é¤ÏÅÌÊâ12Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¹¥È¥¢¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥À¥¤¥¹

Primaris Sergeant Jovan

Sergeant 'Ripper' Jackson

Berek the Indomitable

Leena Stormspire

