X（旧Twitter）で話題になっているのは、動きが速すぎて妖怪のように写ってしまった猫の顔です。まるで異世界から飛び出してきたような不思議な光景は200万を超えて表示され、8万を超えるいいねが寄せられることとなりました。

かわいい妖怪

Xアカウント『@RinMaruyama_』に投稿されたのは、黒猫の「びびび」ちゃんが妖怪のような姿で写ってしまった様子です。この日、飼い主さんが何気なくびびびちゃんを撮影してみると…？

まさかの四つ目！？びびびちゃんは、タイミング悪くも頭をブンブン大きく振ってしまったようで、その動きがあまりにも速すぎたために奇跡的なショットが生まれたのだといいます。

真っ黒な全身に、丸い黄色の目だけが大きく4つも光っているびびびちゃんの姿は、まるで異世界からやってきた小さな妖怪のようだったのだとか。

ぎりぎり猫だと判定できるレベルの衝撃の光景は、多くの人に驚きと恐怖を届けることとなったのでした。

投稿には、「四つ目の猫だ！w」「目が増えてるけど、かわいいw」「分身してるのかな？w」「残像が見える！w」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

長寿の猫さんたち

飼い主さんは大の猫好きで、びびびちゃんの他に2匹の同居猫さん「みゅみゅみゅ」ちゃん、「にゃにゃにゃ」ちゃんとも一緒に暮らしているそう。みゅみゅみゅちゃんは2008年7月12日生まれ、にゃにゃにゃちゃんは、2001年6月5日生まれで、2002年生まれの飼い主さんよりも年上なのだとか。

人間の年齢に換算すると100歳を超えるご長寿猫のにゃにゃにゃちゃん。その立派でたくましい姿は、多くの人に勇気を与え続けてくれています。にゃにゃにゃちゃん、長生きしますように！

Xアカウント『@RinMaruyama_』では、この他にも猫のおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

