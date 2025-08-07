³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¡¦µÜÏÆ¤µ¤»á¡¢FIRE¤Î¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö1²¯±ß¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡ªÊÆ¹ñºÄ¤ÈÉÔÆ°»º¤ÎÊ¬»¶¤¬¸°¡×
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ØÊÆ¹ñ¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È´íµ¡¡ª´°Á´FIRE¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤éÊÆ¹ñºÄ¤«¤é¤³¤Î»ñ»º¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡Ö1²¯±ß¤ÇFIRE¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢FIRE¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¡È4¡ó¥ëー¥ë¡É¤ÎÌÕÅÀ¤ä¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡¦À¸³è¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ê¤É¸½¼ÂÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¾Ü¤·¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
µÜÏÆ»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¡¢´°Á´FIRE¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ´°Á´FIRE¤·¤¿¸å¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»ö¶È¤òºÆ³«¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÂÎ¸³¼Ô¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö»ñ»º5²¯±ß¤¬¤¢¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë´°Á´FIRE¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡×¡Ö¼ÂºÝ¡¢³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¤ÆFIRE¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤â»ñ»º3～10²¯±ß¤¯¤é¤¤¤¬ÌÜ°Â¡×¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢FIREÀ¸³è¤Î2¤Ä¤Î¼ÂÎã¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀâ¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö·Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡È¥µ¥¤¥ÉFIRE¡É¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ëA¤µ¤óÉ×ÉØ¡£¡Ö¹¥¤¤Ê»þ´Ö¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤«¤é¤ÎÇÛÅö¤ä²ÈÄÂ¼ýÆþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ëÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÉÔÏ«½êÆÀÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊFIREÁü¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢2¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö´°Á´FIRE¡×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿B¤µ¤óÉ×ÉØ¡£B¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ñ»º5²¯±ß¤Î¤¦¤Á3²¯±ß°Ê¾å¤òÊÆ¹ñºÄ¤Ç±¿ÍÑ¤·¡¢Ç¯Íø4¡ó¤ÇÇ¯´Ö1200Ëü±ß¤â¤ÎÍø»Ò¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·ø¼Â±¿ÍÑ¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¤¿¤À¤·¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤éÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Ç¤â¥«¥Ä¥«¥Ä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö³¤³°°Ü½»¤äÀÇÀ©¥á¥ê¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀáÀÇ¤¬Í¸ú¡×¤Ê¤ÉÃí°ÕÅÀ¤â¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÆ¹ñºÄ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎºÄÌ³ÌäÂê¤ä¶âÍøÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¡¢¶ÛµÞ»þ¤Î¸µËÜ³ä¤ì¥ê¥¹¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¥ê¥¹¥¯¤â°ì±þÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×¤È¡¢Åê»ñ¤Î¸½¼Â¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÏÆ»á¼«¿È¤â¡Ö»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï³¤³°ºß½»¤Ç¡¢¥É¥Ð¥¤ÉÔÆ°»º¤òÃæ¿´¤ËÊ¬»¶¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¹½ÃÛ¡£¥¢ー¥È¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤âÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î¼ÂÁ©Îã¤òÈäÏª¡£¡ÖÍñ¤Ï°ì¤Ä¤ÎäÆ¤ËÀ¹¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åê»ñ¤Î´ðËÜ¡×¤È¤·¡¢¡Ö³¤³°ÉÔÆ°»º¤ÏÀÇÀ©¤äÀ®Ä¹À¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤âÌ¥ÎÏÅª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËµÜÏÆ»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¶âÍ»»ñ»º¤Î¤ß¤Ç»ñ»ºËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤»þÂå¡£³¤³°»ñ»º¡¦ÉÔÆ°»º¤äÊ¬»¶Åê»ñ¤Ç¡È¼é¤ê¤È¹¶¤á¡É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÁí³ç¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
チャンネル情報
µÜÏÆ¤µ¤¡÷³¤³°ÉÔÆ°»º¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î»ñ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢³¤³°°Ü½»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò±¿±Ä