¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬´ë²è¤·¤¿¥É¥Ð¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤òÁáÂà¤·¤¿¥ï¥±¤È¤Ï ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò¡£
À»ÃÏ¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4·î27Æü¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½GK¥¢¥ê¥½¥ó¤é¤ÈÊú¤¹ç¤¤¡¢¤½¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØABEMA¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËêÌîÃÒ¾Ï¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òË¬¤ì¡¢±óÆ£¹Ò¤òÄ¾·â¼èºà¡£2¿Í¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º»þÂå¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤À¤±¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
±óÆ£¤Ï¥¢¥ê¥½¥ó¤ÈÍ¥¾¡¤ò´î¤Ó¹ç¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤Î¤Û¤¦¤ò¸«¤¿¤é¡¢¥¢¥ê¥½¥ó¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ËÁö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤Ã¤¿»þ¤Î´î¤Ó¤¢¤ë¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¸å¤íÌÜ¤ÎÁª¼ê¡Ê¼éÈ÷¿Ø¡Ë¤È¤«GK¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¡¢FW¤È¤«ÃæÈ×¤ÎÁª¼ê¤Î¤È¤³¤í¤Ë´î¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤ì¤Ïµ÷Î¥´¶Åª¤Ë¶á¤¤¤«¤é¤ß¤¿¤¤´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¤¤¿Áª¼ê¤Ë´î¤Ó¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡×
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬²Î¤¦¥Á¥ã¥ó¥È¤Î½çÈÖ¤¬¥¢¥ê¥½¥ó¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¡¢¥Õ¥£¥ë¥Ò¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤È¤¤¤¦À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Î¼¡¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö·ë¹½Áá¤á¤Ë¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
º£µ¨½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬·ã¸º¤·¤¿±óÆ£¤À¤¬¡¢Éå¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¥Õ¥¡¥ó¤âÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿ÍÅª¤Ë¤â¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬´ë²è¤·¤¿UAE¤Ø¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥É¥Ð¥¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£4Æü¥ª¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â³§¤Ç¥É¥Ð¥¤¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬¤¿¤Ö¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢4Æü´Ö¥ª¥Õ¤ò¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê´ë²è¤·¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢Èà¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë
Á¥¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤âDJ¤¬¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡£¥×¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ìë¤â³§¤Ç¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤Ï2Æü¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë4Æü¥É¥Ð¥¤¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
±óÆ£¤ÏÁá¤á¤Ë¥É¥Ð¥¤¤«¤éµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
±óÆ£¤â¡ª¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤¬Êä¶¯¤·¤¿¡ÖºÇ¶¯¤ªÇã¤¤ÆÀÁª¼ê¡×6Ì¾
¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÍèÆü¤¹¤ë¡£