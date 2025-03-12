ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÄ©Àï¡ª¡¡¡Ø¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡Ù¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç¡È¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡É¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ£±à¤Ï12Æü¡¢À¤³¦No.1¤ÎÌµÅüÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã¡×¤«¤é¡¢¡È¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡É¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÆüËÜÃã¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¿·¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN¡×¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãLEMON GREEN¡×¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·ºîTV-CM¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ¤òÈ¯ÇäÆü¤ÈÆ±Æü¤Î3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¹¤ë¿·ºîTV-CM ¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÂçÃ«¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãPURE GREEN¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤ªÃã¤Î¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£³¤¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËÆ©¤ÄÌ¤ë¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN¡×¤ò°û¤à¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤ÎÂçÃ«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎNG¥Æ¥¤¥¯¤ò¤¢¤¨¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Î¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
TV-CM³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN ¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ
Êü±Ç³«»Ï¡§3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡¡º£²ó¡¢¿·ºîTV-CM¤ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬º½ÉÍ¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¤È¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤»£±Æ»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸«»ö¤ËOK¥Æ¥¤¥¯¤ò»£¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
TV-CM¹½À®
ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¤ß¤¨¤ë
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãPURE GREEN¡×&¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãLEOMON GREEN¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤ÆÊü±Ç¤¹¤ë¿·ºîTV-CM ¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ó¡¼¥Á¤ÇÂçÃ«¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãPURE GREEN¡×¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤ªÃã¤Î¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤¿À¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¡£³¤¤Î¤è¤¦¤ËÁ¯¤ä¤«¤ËÆ©¤ÄÌ¤ë¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN¡×¤ò°û¤à¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤ÎÂçÃ«¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎNG¥Æ¥¤¥¯¤ò¤¢¤¨¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÔ½¸¤Î¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÁÇ´é¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN ¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ
Êü±Ç³«»Ï¡§3·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡¡º£²ó¡¢¿·ºîTV-CM¤ä¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬º½ÉÍ¤Ç¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡£¤È¤¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Ã»¤¤»£±Æ»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸«»ö¤ËOK¥Æ¥¤¥¯¤ò»£¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¡¢»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¿·TVCM¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¡ª¤ª¡Á¤¤¤ªÃã PURE GREEN ¡Ö¤ªÃã¤Î¾ï¼±¡¢¤¹¤Æ¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×ÊÓ
TV-CM¹½À®
ÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¤¹¤Æ¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤Ç¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÁÇ´é¤¬³À´Ö¤ß¤¨¤ë
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãPURE GREEN¡×&¡Ö¤ª¡Á¤¤¤ªÃãLEOMON GREEN¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£