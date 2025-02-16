¡Ú´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡Û40Âå50Âå¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤¤～¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÊë¤é¤·Êý
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¸¤¿¤Ð¤¿¥·¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿´¶ÁÛ¤ä¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦À¸³è¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÖµîÇ¯´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦1Ç¯¤¬²á¤®¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢ºÐ·î¤ÎÎ®¤ì¤ÎÂ®¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¾ð¤ò¡Ö¤Þ¤À¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀáÌÜ¤ä¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤âÅÇÏª¡£´ÔÎñ¤Î½Ë¤¤¤¬¤â¤Ï¤ä¡ÖÄ¹¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¤¸¤ãÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È´¶¤¸¤ë¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÌÌ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ë³¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢³«ÊüÅª¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÇ®¤¯½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç·ÐºÑ¾õ¶·¤ä¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¸¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀáÌÜ¤ä¡¢¡ÖµëÎÁ¤¬·ã¸º¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÉÔ°Â¤âÅÇÏª¡£´ÔÎñ¤Î½Ë¤¤¤¬¤â¤Ï¤ä¡ÖÄ¹¼÷¤Î¤ª½Ë¤¤¤¸¤ãÁ´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¶ì¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È´¶¤¸¤ë¸½¼Â¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢60ºÐ¤ÎÄêÇ¯¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö65ºÐ¤«¤éÇ¯¶â¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÌÌ¤Î²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥´ñ¿´¤È¤«¡¢µ¤»ý¤Á¤È¤«¤Ë³¸¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢³«ÊüÅª¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÊúÉé¤òÇ®¤¯½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¼º¤ï¤º¤Ë¡×¡Ö·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤ÎÀ¸¤Êý¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î´Ö¤Ç·ÐºÑ¾õ¶·¤ä¾Íè¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òºÆ³ÎÇ§¤·¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÀ¸¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¼«Ê¬ËÜ°Ì¤ËÀ¸¤¤ë¡×¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿´²¹¤Þ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÚÇ¯¶âÍ½Äê³Û¸ø³«¡Û»ä¤Î¿¦Îò～»Ò°é¤Æ¡¢»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤Ï¤Ä¤é¤¤¤è～Å¾¤ÓÈè¤ì¤Þ¤·¤¿
¤¸¤¿¤Ð¤¿É×ºÊ¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶Ã¤¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Ï·¸å¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ËÀáÌó¤·¡¢É×ÉØÃçÎÉ¤¯Ç¯¶âÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê60ÂåÉ×ÉØ¤ÈÇ1É¤¤Î ¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ëÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ë¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤Í¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£